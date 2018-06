Linken-Parteitag in Leipzig Showdown im Streit um Asylpolitik

Hauptinhalt

Offener Machtkampf zwischen Parteispitze und Sahra Wagenknecht in Leipzig: Ein Leitantrag in der Flüchtlingsfrage und die Vorstandswahl soll ihn entscheiden. Parteichef Riexinger mahnte am Freitag, es gehe um die Seele der Partei. Wagenknecht hingegen warnt: Offene Grenzen für alle seien weltfremd und verprellten viele Bürger.