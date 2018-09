Am Dienstag will Wagenknecht die Ziele ihrer Aktion offiziell bekanntgeben. Die Bundespolitikerin kann schon jetzt auf 100.000 Unterstützer im Internet verweisen. Wagenknecht will nach eigenen Angaben mit "Aufstehen" die Voraussetzungen für neue linke Mehrheiten in der Politik schaffen. Sie gründete die als überparteilich proklamierte Aktion mit ihrem Ehemann Oskar Lafontaine, der sie zum Jahreswechsel erstmals öffentlich machte. Lafontaine hatte sich damals für die Bildung einer neuen linken Volkspartei ausgesprochen, in der sich Linke, Teile der Grünen und der SPD zusammentun könnten.