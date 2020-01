Bei der Arbeitslosenversicherung stellt sich die Linke ein "Arbeitslosengeld Plus" anstelle des heutigen Arbeitslosengeldes II vor. Es soll wie bislang im Anschluss an den Bezug von Arbeitslosengeld I gezahlt werden, sich aber am vorherigen Nettolohn orientieren. "Erwerbslose, die mindestens 30 Jahre sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren, erhalten einen unbefristeten Anspruch auf das ALG Plus", schreibt die Partei. Generell soll die Mindestsicherung – also das heutige Hartz 4 – nicht unter 1.200 Euro liegen.