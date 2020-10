Wann der Parteitag nun stattfinden soll, steht bislang nicht fest. Es würden nun alternative Möglichkeiten für einen Parteitag mit Wahlen geprüft, hieß es. Der Parteivorstand wolle am 7. und 8. November darüber beraten. Nach Informationen der "Rheinischen Post" wird unter anderem über eine Verschiebung des Parteitags in das kommende Jahr diskutiert. Auch eine dezentrale Veranstaltung an verschiedenen Standorten möglichst noch in diesem Jahr steht zur Debatte. Als weitere Variante ist ein baldiger digitaler Parteitag mit anschließender zwei- bis dreimonatiger Briefwahl im Gespräch.