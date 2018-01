Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht hat sich für die Gründung einer linken Sammlungsbewegung ausgesprochen. In einem Interview mit dem "Spiegel" sagte die 48-Jährige, man sehe doch, dass die traditionellen Parteien an Akzeptanz verlieren würden. Wenn hier etwas Neues entstünde, würden auch die Chancen auf andere Mehrheiten wachsen.

Auch sei bei einer Neugründung vermutlich die Hürde geringer, sich anzuschließen, als die Menschen einfach nur aufzufordern zur Linken zu kommen, argumentierte Wagenknecht. Es sei doch augenfällig, wie viele in der SPD unzufrieden seien. Sie habe viele Rückmeldungen von SPD-Wählern und –Mitgliedern. Die Bewegung könne aber nur funktionieren, wenn prominente Persönlichkeiten mitmachten, die den Menschen die Hoffnung zurückgeben würden, dass sich politisch etwas in ihrem Sinne bewegt, sagte die Linken-Politikerin, die als bekanntestes Gesicht der Linken gilt.

Parteichefin Katja Kipping Bildrechte: dpa

Während Lafontaine und Wagenknecht die Idee vorantreiben, erteilte Linksparteichefin Katja Kipping am Sonnabend dem Vorstoß eine Absage. Beim politischen Jahresauftakt ihrer Partei in Berlin sagte sie, erfolgreiche Neugründungen entstünden nicht als Idee in Interviews, sondern aus gesellschaftlichen Bewegungen. Die aber könne man nicht erfinden. Die Linken-Vorsitzende rief ihre Partei vielmehr zur Geschlossenheit auf und zu einem Ende des Führungsstreits. Es gebe für die Partei ein großes linkes, kapitalismuskritisches Potenzial, dass man als Partei erschließen könne.



Kipping beklagte in ihrer Rede zugleich, dass "mancher persönliche Angriff nur noch verletzend" sei. Die Linke müsse sich darüber klar werden, was das für eine Streitkultur sei "und welche Signale das an die Mitglieder aussendet".