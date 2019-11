Caren Lay. Bildrechte: dpa

Caren Lay ist bislang stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Seit 2006 engagiert sie sich in der Bundesspitze der Partei. Sie war Vorstandsmitglied, Bundesgeschäftsführerin und stellvertretende Parteivorsitzende.



Lay sagt, die Linke müsse Oppositionsführerin in der sozialen Frage werden. Eine der existenziellen Fragen sei die Mietenpolitik. Einen bundesweiten Mietendeckel und einen Neustart im sozialen Wohnungsbau könne es nur mit der Linken geben. Lay ist seit 2016 Sprecherin für Mieten-, Bau- und Wohnungspolitik.



Die 46-Jährige wurde in Neuwied in Rheinland-Pfalz geboren, über die Linke in Sachsen stieg sie politisch auf. Im Jahr 2000 zog sie für eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin für die damalige PDS-Fraktion nach Dresden. Bereits 2004 kandidierte sie erfolgreich für den sächsischen Landtag.



Aber nicht nur wegen ihrer Ost-West-Biografie hält sich Lay für geeignet, den lange erbittert ausgetragenen Richtungsstreit in der Partei zu überwinden und die unterschiedlichen Strömungen in der Fraktion zu einen. Geschlossenheit sei Voraussetzung dafür, die Linke wieder in die Offensive zu bringen. "Ich möchte Brücken bauen", sagte sie am Mittwoch bei der Vorstellung ihrer Kandidatur. Allen Abgeordneten reiche sie die ausgestreckte Hand.



Lay zählt in der Partei zum pragmatischen Flügel. Seit langem macht sie sich für rot-rot-grüne Regierungsbündnisse stark. Lay ist eine enge Vertraute von Parteichefin Katja Kipping, beide gelten als Widersacherinnen Wagenknechts.