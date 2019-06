Nach dem Willen des Vorsitzenden der Linksfraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, soll die Fraktions-Doppelspitze bis zum Herbst im Amt bleiben. Bartsch sagte am Montagmorgen im ZDF, er sei dafür, die Fraktionsführung der Linken erst nach den Landtagswahlen im Herbst neu zu wählen.

Bis dahin wolle er zusammen mit Sahra Wagenknecht die Doppelspitze bilden, so Bartsch weiter. Mit Blick auf die Situation in der großen Koalition sagte Bartsch: "Angesichts dieser Lage, kann man nicht ernsthaft jetzt in der Linken chaotische Verhältnisse produzieren."