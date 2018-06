Linken-Chefin Katja Kipping hat an ihre Partei appelliert, ein Kontrastprogramm zur AfD zu bieten. Beim Bundesparteitag in Leipzig sagte sie am Samstag, in diesen Zeiten habe die Linke eine besondere Verantwortung. Es gebe einen Rechtsruck in der Gesellschaft, der nicht unterschätzt werde dürfe. Es bilde sich "gerade der Bodensatz für neuen Faschismus".

Über Flüchtlinge werde auch fast nur noch als Problem gesprochen. Doch verliefen die Grenzen in der Gesellschaft nicht zwischen Deutschen und Nicht-Deutschen, sondern zwischen Unten und Oben und zwischen den Klassen. Das Treten nach unten sei alltäglich geworden. Das müsse die Linke deutlich machen und sich für die Lösung der Missstände einsetzen. Man stünde an der Seite der Entrechteten, egal ob an den Werkstoren, vor Jobcentern oder auf Fluchtrouten.

Partei fordert "offene Grenzen"

Die rund 580 Parteitagsdelegierten verabschiedeten am Samstag mit großer Mehrheit einen von den Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger vorgelegten Leitantrag, in dem "legale Fluchtwege", "offene Grenzen" und die Aufnahme von Geflüchteten gefordert werden. Kipping wertete den Beschluss als Entscheidung im Streit mit der Fraktionsvorsitzenden Sahra Wagenknecht.



Diese hatte im Vorfeld erklärt, Deutschland solle Armutsflüchtlinge nicht unbegrenzt aufnehmen - im Gegensatz zu Flüchtlingen, die Gewalt und Krieg entkommen wollten. Wagenknecht argumentierte, sie halte es für "weltfremd", dass jeder nach Deutschland kommen und Anspruch auf alle Sozialleistungen haben könne. Linken-Parteichefin Kipping (Mitte) neben Fraktionschefin Wagenknecht. Rechts: Parteichef Riexinger. Bildrechte: dpa

Bundesvorstand wird neu gewählt

Mit ihrem Beschluss will die Parteispitze einen Schlussstrich unter die monatelange Kontroverse über die Flüchtlingspolitik ziehen. Bei einer Generaldebatte hatten die Delegierten in Leipzig am Freitag nicht mit Kritik an ihrer Parteispitze gespart. Katja Kipping und Bernd Riexinger führen die Linken seit 2012 an. Beide stellen sich am Nachmittag zur Wiederwahl, Gegenkandidaten haben sie keine.

Frühere Wähler an AfD verloren