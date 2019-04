In der Antwort auf eine aktuelle schriftliche Anfrage des Linken-Abgeordneten äußert die Bundesregierung, nicht die Flächenverkäufe seien entscheidend. Stattdessen seien Investoren, die große Anteile von regionalen Agrarunternehmen in ihren Besitz brächten, das drängendere Problem. Investierten finanzstarke Unternehmen in Agrarbetriebe statt direkt in Ackerland, verliere "das Grundstücksverkehrsgesetz faktisch an Effektivität", räumt die Bundesregierung ein.