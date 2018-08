Bundesjustizministerin Katarina Barley hat nach Bekanntwerden der neuen Details zum Vorgehen gegen ZDF-Reporter am Rande einer Pegida-Demonstration in Dresden eine rasche Aufklärung gefordert. Das Reporterteam war vergangene Woche bei der Demonstration eine Dreiviertelstunde lang von der Polizei festgehalten worden. Auslöser war ein Demonstrant, der sich verbal heftig gegen die Filmaufnahmen beschwert hatte. Nach Angaben aus dem Innenministerium in Dresden handelt es sich um einen Mitarbeiter des sächsischen Landeskriminalamtes.