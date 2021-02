Die Beschlüsse müssen in den Maßnahmen-Katalog integriert werden und die Verordnung muss in den Ministerien geprüft werden. Dann wird sie in die Kommunen geschickt und auch dort begutachtet. Mindestens einen Tag braucht es dafür – und das ist nur der erste Schritt.

Im zweiten Schritt, beschreibt Heike Werner, Sozialministerin in Thüringen, "können die Abgeordneten nochmal entscheiden, ob sie beispielsweise Änderungen möchten, die wir an der Verordnung vornehmen." Das müsse auch in der Fraktion besprochen werden und sei in zwei Tagen absolut nicht zu schaffen, denn: "Wenn dann Änderungen kommen, müssen wir die auch noch in die Verordnung mit aufnehmen. Da muss dann auch noch geprüft werden, ob alles rechtmäßig ist und das braucht seine Zeit, wenn man es gut machen will und keine Fehler entstehen sollen." Deshalb kommt die Verlängerung schon jetzt.