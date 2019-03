In Berlin werden frühere mutmaßliche Mitarbeiter der Stasi im Zusammenhang mit dem Lockerbie-Attentat vernommen. Es lägen entsprechende Rechtshilfeersuchen aus Schottland zur Aufklärung der Hintergründe vor, hieß es von der Berliner Generalstaatsanwaltschaft bei Twitter. Weitere Einzelheiten könnten derzeit nicht mitgeteilt werden. Die mutmaßlichen Stasi-Mitarbeiter würden unter anderem in Berlin vernommen.

DaS Flugzeug stürzte damals auf das schottische Dorf Lockerbie. Bildrechte: dpa

Bei dem Anschlag auf eine Pan-Am-Maschine über dem schottischen Lockerbie waren im Jahr 1988 insgesamt 270 Menschen ums Leben gekommen – 259 an Bord der Maschine und elf weitere Menschen am Boden. An Bord der Maschine hatte es eine Explosion gegeben.



2003 hatte Libyen die Verantwortung für den Anschlag übernommen. Im Anschluss flossen Entschädigungen in Milliardenhöhe an die Hinterbliebenen der Opfer. Die Zahlungen waren damals auch ein wichtiger Baustein für das Ende der internationalen Isolation Libyens. Der damalige Herrscher al-Gaddafi wurde 2011 von Aufständischen getötet.