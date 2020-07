Nach Angaben der deutschen Behindertenwerkstätten haben in der Corona-Krise etliche Firmen Insolvenz angemeldet. Aufgrund coronabedingter Schließungen sind den Werkstätten hohe Einnahmen weggebrochen. Bundesweit arbeiten mehr als 300.000 Menschen in den Betrieben. Die Beschäftigten in diesem Sektor erhalten kein Kurzarbeitergeld.