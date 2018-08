Die Verdienste in Deutschland gehen regional weiter stark auseinander und liegen vor allem im Osten klar unter dem Westniveau. Am wenigsten bekamen Vollzeitbeschäftigte Ende vergangenen Jahres mit durchschnittlich 2.183 Euro brutto im Monat im Landkreis Görlitz in Sachsen. Bundesweit am besten verdient wurde demnach in Ingolstadt in Bayern mit 4.635 Euro