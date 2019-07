Beschäftigte in Ostdeutschland bekommen weiterhin deutlich geringere Löhne und Gehälter als vergleichbare Vollzeitkräfte im Westen. Dabei ist die Lohnlücke zuletzt geschrumpft, wie Daten des Bundeswirtschaftsministeriums belegen.

Der alljährlichen repräsentativen Arbeitgeberbefragung des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zufolge lag 2018 der durchschnittliche Brutto-Monatsverdienst eines Vollzeitbeschäftigten in Ostdeutschland bei 2.790 Euro. Das entspricht 84 Prozent des entsprechenden Verdienstes in den alten Bundesländern in Höhe von 3.340 Euro.