Das Lohngefälle zwischen West- und Ostdeutschland ist auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung groß. Beschäftigte in den neuen Bundesländern verdienen bei gleicher Qualifikation deutlich weniger als Arbeitnehmer in Westdeutschland.

Neben Unterschieden in der Wirtschaftskraft ist nach Einschätzung der WSI-Forscher die geringere Tarifbindung der Hauptgrund für den Lohnrückstand in den neuen Ländern. Sie lag im Osten 2018 bei nur 45 Prozent, im Westen dagegen bei 56 Prozent. Bei den Tariflöhnen haben die Gewerkschaften inzwischen eine weitgehende Angleichung durchsetzen können, das Tarifniveau lag 2018 im Osten bei 97,6 Prozent des Westens.

Auch zwischen den ostdeutschen Bundesländern gibt es der WSI-Untersuchung zufolge ein Lohngefälle. In Brandenburg mit seinem prosperierenden Berliner Umland sei der Rückstand im Vergleich zum Westen mit 13,9 Prozent am geringsten. Schlusslicht im Osten ist demnach Sachsen, wo die Verdienste um 18,2 Prozent unter dem Niveau für vergleichbare Tätigkeiten im Westen lagen. In Thüringen lag die Lohndifferenz bei 16,9 Prozent, in Sachsen-Anhalt waren es 17,1 Prozent.