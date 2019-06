Die Ermittler gehen im Fall des getöteten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke nun doch Hinweisen auf mögliche Mittäter nach. Das berichtet der Rechercheverbund von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Demnach gehe es vor allem um eine Zeugenaussage zu zwei Autos, die sich in der Mordnacht sehr schnell vom Tatort entfernt haben sollen. Zuvor habe der Zeuge, ein ehemaliger Bundeswehrsoldat, einen Schuss gehört.

Eines der beiden Autos passt laut den Berichten zu einem Wagen, der auf die Ehefrau des Tatverdächtigen Stephan E. zugelassen ist. Zudem hätten die Ermittler in der Wohnung von E. einen weiteren Autoschlüssel gefunden. Unklar sei aber, wo sich der Wagen befinde.

Derzeit würde die Polizei bei dem Verdächtigen gefunden Objekte, darunter auch einen Laptop und ein Notizbuch auswerten. Beides habe er in einem Spind an seiner Arbeitsstelle aufbewahrt.

Die Frau von Stephan E. habe zudem ausgesagt, dass er in der Nacht, in der Lübcke auf der Terrasse seines Hauses in einer Ortschaft bei Kassel erschossen wurde, erst spät nach Hause gekommen sei. Einmal habe sie außerdem eine Waffe bei ihm gesehen. Er habe ihr gegenüber damals angegeben, dass es sich um eine legale Waffe handele.