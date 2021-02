Mordprozess Lübcke-Familie legt Revision gegen Urteil ein

Vor einer Woche ist der Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke zu Ende gegangen. Sein Mörder wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Anklage und Angeklagte legten bereits Revision ein. Nun ging auch die Familie des Mordopfers in Revision. Sie will vor allem ein härteres Urteil gegen den Mittäter H. erreichen.