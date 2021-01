Urteile gefallen Höchststrafe wegen Mordes im Lübcke-Prozess

Nach 44 Verhandlungstagen hat das Oberlandesgericht in Frankfurt/Main seine Urteile gesprochen: Der Hauptangeklagte Stephan E. soll lebenslang in Haft. Der zunächst wegen Beihilfe angeklagte Markus H. wurde nun doch nur wegen illegalen Waffenbesitzes verurteilt und seine kürzere Haftstrafe zur Bewährung ausgesetzt. Mehr als sieben Monate war gegen die 47 und 44 Jahre alten Männer verhandelt worden, die zuvor lange in der rechten Szene in Hessen aktiv waren.