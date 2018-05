Die Zeiten, in der Flugzeuge beim Start schwarze Rußfahnen hinter sich herzogen, seien aber schon lange vorbei, sagt Professor Manfred Aigner, der Fachmann für Verbrennungstechnik am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Stuttgart. Was da heute noch hinten rauskommt, sei zum allergrößten Teil heiße Luft "und dann gibt es einen kleinen Anteil von drei bis sechs Prozent, dass sind wirklich Verbrennungsprodukte. Davon ist wiederum ein sehr großer Anteil CO2. Das ist nicht giftig, aber es beeinflusst das Klima." Weshalb Aigner und seine Kollegen am Institut für Verbrennungstechnik längst an alternativen Treibstoffen für Flugzeuge arbeiten: möglichst schadstofffrei, vor allem aber klimaneutral.