Und Ballon ist in dem Fall nicht gleich Ballon, erklärt Eric Neuling: Zum einen gibt es laut Neuling Folienballons aus sehr dünnem beschichteten Material, die nur schwer abgebaut werden könnten. Zum anderen gebe es die Ballons aus Kautschuk, die sich weder von der Natur abbauen ließen noch recycelt werden könnten. Kautschuk müsste im Restmüll entsorgt werden. Entsorgt wird es aber nicht, weil die Ballons Kilometer weit fliegen oder sich in Bäumen verheddern.

Ballons im Himmel: Sieht schön aus, ist aber schlecht für die Umwelt. Bildrechte: dpa

Die Stadt Gütersloh in Nordrhein-Westfalen hat deshalb beschlossen, dass auf öffentlichen Flächen und bei städtischen Veranstaltungen keine mit Gas gefüllten Luftballons mehr in die Luft steigen dürfen.



Diesen Beschluss wiederum begrüßt der Landesverband der Grünen in Niedersachsen. Von einem Luftballon-Verbot sei aber nie die Rede gewesen, sagt deren Landesvorsitzende, Anne Kura. Luftballons an sich seien willkommen: