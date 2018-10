Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) kommt am Freitag in Hamburg mit Landesverkehrsministern und Vertretern der Flug-Branche zusammen, um über Verbesserungen im Luftverkehr zu beraten. Bei dem Luftfahrt-Gipfel soll es vor allem um die zahlreichen Verspätungen und Flugausfälle der letzten Monate gehen.

Zu den Ursachen für die Probleme zählen überlastete Infrastruktur in der Luft und am Boden, die Folgen der Air-Berlin-Insolvenz, Streiks in verschiedenen Ländern Europas sowie mehr Gewitter. Am Ende der zweistündigen Beratungen soll eine gemeinsame Absichtserklärung der Teilnehmer stehen, in der mögliche Maßnahmen aufgelistet werden.

Fast 30 Prozent der Flüge verspätet oder gestrichen

Nach einer Übersicht des kommerziellen Internet-Portals AirHelp sind in Deutschland seit Beginn des Jahres mehr als 14.000 Flüge ausgefallen, mehr als doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. 28,8 Prozent aller Flüge in Deutschland waren entweder verspätet oder wurden ganz gestrichen, heißt es in einer Mitteilung des Portals.