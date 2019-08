Die deutsche Luftfahrt ist nach Angaben der Bundesregierung für jedes Brexit-Szenario gewappnet. Der Parlamentarische Staatssekretär im Verkehrsministerium, Steffen Bilger, versicherte am Mittwoch bei der Nationalen Luftfahrtkonferenz in Leipzig, der Luftverkehr werde in keinem Fall zusammenbrechen - "egal ob es einen No-Deal-Brexit gibt oder mit einer Vereinbarung".

Der neue britische Premierminister Boris Johnson will Großbritannien Ende Oktober aus der EU führen – notfalls auch ohne Abkommen über die künftigen Beziehungen. An der Konferenz am Flughafen Leipzig-Halle nehmen neben Vertretern der Branche auch Bundeskanzlerin Angela Merkel, Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Verkehrsminister Andreas Scheuer teil.

Vorab hatte sich Lufthansa-Chef Carsten Spohr gegen eine mögliche Kerosinsteuer in Deutschland ausgesprochen. Spohr warnte in der "Süddeutschen Zeitung", der Luftverkehr würde eben in andere Länder verlagert. Airlines würden dann ihre Flotte im Ausland betanken, wo es eine solche Steuer nicht gebe.