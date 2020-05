Nach Angaben der Lufthansa sieht das noch nicht final vereinbarte Konzept Finanzhilfen im Umfang von bis zu neun Milliarden Euro vor - davon drei Milliarden als Darlehen. Über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes sei eine Beteiligung an der Lufthansa in Höhe von 20 Prozent geplant - sowie eine Wandelschuldverschreibung im Wert von fünf Prozent plus einer Aktie. Der Fonds beabsichtige diese sogenannte Sperrminorität (Beteiligung größer 25 Prozent) und weitere damit einhergehende Mitspracherechte nur in Ausnahmefällen wie dem Schutz vor einer Übernahme auszuüben.