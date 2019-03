Nach Absturz Deutschland sperrt Luftraum für Boeing 737 MAX 8

Flugzeuge des Typs Boeing 737 Max 8 dürfen vorerst nicht in Deutschland eingesetzt werden. Der Luftraum werde für Maschinen des Typs gesperrt, sagte ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums am Dienstag in Berlin. Zuvor hatte Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) dies dem Fernsehsender ntv gesagt.