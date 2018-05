Wegen der hohen Luftverschmutzung in Dutzenden deutschen Innenstädten verklagt die EU-Kommission die Bundesrepublik vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH). Die Klage sei eingereicht worden, weil die vereinbarten Grenzwerte für die Luftqualität nicht eingehalten werden, gab die Brüsseler Behörde am Donnerstag bekannt. Zudem ermahnte die Kommission die Bundesregierung wegen ihrer Reaktion auf den Dieselskandal bei Volkswagen.

Bei der Klage geht es um die Missachtung von EU-Grenzwerten für Stickoxide, die bereits seit 2010 verbindlich für alle EU-Staaten sind. Auch 2017 wurden sie jedoch in 66 deutschen Städten überschritten, in 20 davon sehr deutlich. Verantwortlich gemacht werden vor allem Dieselautos, deren Zahl jahrelang stark zunahm. Nach dem Dieselskandal wurde deutlich, dass sie im Verkehr auch viel mehr Schadstoffe ausstoßen als in Tests.