Bundesaußenminister Heiko Maas ist dafür, die Bundeswehr mit bewaffneten Drohnen auszustatten. Maas sagte, den deutschen Soldaten und Soldatinnen sollte in den Auslandseinsätzen der bestmögliche Schutz zur Verfügung stehen. Er halte es für richtig, Drohnen zur Aufklärung einzusetzen, aber auch zur Abwehr unmittelbarer und konkreter Gefahren.

Der SPD-Politiker stellte sich aber zugleich hinter die Entscheidung seiner Partei, über das Thema noch weiter zu beraten. Wenn man der Auffassung sei, dass das noch nicht ausdiskutiert sei, dann akzeptiere er das, sagte Maas. Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans und Fraktionschef Rolf Mützenich hatten Anfang der Woche weiteren Diskussionsbedarf dazu angemeldet und die Bewaffnung damit erst einmal auf Eis gelegt. Die Drohnen-Gegner in der SPD halten die Entscheidung für richtungsweisend, sie könnte ihrer Ansicht nach den Weg für den künftigen Einsatz von automatisierten Waffnen ebnen.

Bei den Koalitionspartnern von CDU und CSU sorgt der zusätzliche Diskussionsbedarf für Empörung. In der Vergangenheit hatten Experten und Verteidigungspolitiker aller drei Parteien sowie der Bundestag über eine mögliche Anschaffung breit diskutiert. Das CDU-geführte Verteidigungsministerium empfiehlt den Kauf der neuen Drohnen vom Typ Heron. Sie sollen aus Israel kommen.



Drohnen werden bei der Bundeswehr bisher nur zu Aufklärungszwecken eingesetzt, beispielsweise in Afghanistan oder Mali. Durch das Veto der SPD kann über den Kauf der neuen Drohnen erst in der nächsten Legislaturperiode entschieden werden.