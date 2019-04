Besuch in Brasilien Maas trifft gemäßigten Bolsonaro

Trotz Differenzen in Menschenrechtsfragen und beim Umwelt- und Klimaschutz wollen Deutschland und Brasilien ihre Zusammenarbeit ausbauen. Das betonte Bundesaußenminister Heiko Maas nach einem ersten Treffen mit dem neuen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro und seinem Amtskollegen Ernesto Araújo in Brasília am Dienstag.