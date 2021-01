Georg Maier (SPD), Innenminister von Thüringen Bildrechte: dpa

Es gehe darum, dass man Geimpften gewisse Grundrechte nicht mehr verweigern beziehungsweise Eingriffe in die Grundrechte nicht mehr aufbürden könne. Der Grund sei, dass diese Menschen nicht mehr das Gesundheitssystem belasteten. Über diese Frage würden bald auch Gerichte entscheiden. Laut Maier ist allerdings bisher noch nicht nachgewiesen, dass Geimpfte nicht mehr ansteckend sind. So lange das unklar sei, müssten auch Geimpfte sich weiter an die Auflagen wie das Tragen einer Maske halten.