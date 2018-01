Wasserwerfer der Polizei am Silvesterabend am Connewitzer Kreuz.

Wasserwerfer der Polizei am Silvesterabend am Connewitzer Kreuz.

Wasserwerfer der Polizei am Silvesterabend am Connewitzer Kreuz. Bildrechte: dpa

Angriffe auf Polizisten Justizminister Maas fordert härtere Strafen

Hauptinhalt

In der Silvesternacht wurden in mehreren deutschen Großstädten Polizisten und Rettungskräfte angegriffen und an ihrer Arbeit gehindert. Bundesjustizminister Maas fordert nun ein härteres Vorgehen gehen die Angreifer. Die entsprechenden Gesetze seien schon 2017 verschärft worden.