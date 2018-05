Bundesaußenminister Heiko Maas hat sich zur wachsenden außenpolitischen Verantwortung Deutschlands in der Welt bekannt. Konflikte wie der Krieg in Syrien, die Auseinandersetzungen in der Ukraine und der Streit über das Atomabkommen mit dem Iran forderten "von uns eine aktive Rolle, und diese aktive Rolle haben wir auch längst wahrgenommen", sagte Maas in der Aussprache zum Haushaltsentwurf für das Außenministerium im Bundestag.