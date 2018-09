Der Streit um die Personalie Hans-Georg Maaßen ist offenbar noch nicht vorbei. Nachdem der Noch-Verfassungsschutzchef in Horst Seehofers Innenministerium wegbefördert wurde, wird vor allem in der SPD Unmut darüber laut, wer den Staatssekretär-Posten für Maaßen freimachen musste.

Denn gehen musste ein SPD-Mann: Der jetzt in den einstweiligen Ruhestand versetzte Gunther Adler war erst nach der langwierigen Regierungsbildung im März vom Umwelt- ins Innenministerium gewechselt. Denn in der Neuauflage der Großen Koalition wechselte die Zuständigkeit für das Bauen vom Umwelt- ins Innenministerium. Der 55-jährige Adler gilt als anerkannter Bauexperte.

Die frühere Bundesbauministerin Barbara Hendricks kritisierte die Ablösung Adlers entsprechend scharf. "Seehofer löst ein weiteres Desaster aus. Diesmal betrifft es eine der drängendsten Fragen, mit der wir es auf allen Ebenen zu tun haben: Bauen und Wohnen", teilte die SPD-Politikerin am Mittwoch mit.

Am Freitag veranstalte die Bundesregierung einen Wohnungsgipfel, zwei Tage vorher entlasse Seehofer den einzigen Staatssekretär, der sich in dem Bereich auskenne. "Selbstverständlich sind Staatssekretäre politische Beamte und ein Sozialdemokrat hat in einem CSU-geführten Haus keine Jobgarantie", sagte Hendricks.