Maaßen hatte am vergangenen Freitag der "Bild"-Zeitung gesagt, es lägen seinem Amt keine belastbaren Informationen darüber vor, dass in Chemnitz "Hetzjagden" auf Ausländer stattgefunden hätten. Damit widersprach Maaßen Kanzlerin Angela Merkel und Regierungssprecher Seibert. Maaßen zog auch die Echtheit eines Internetvideos in Zweifel, das Ausschreitungen in Chemnitz belegen soll. Es gebe keine Belege dafür, dass es authentisch sei. Gute Gründe sprächen dafür, dass es sich um eine gezielte Falschinformation handele, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem "Mord in Chemnitz" abzulenken.