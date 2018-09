Bei einer Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums haben sich CDU, CSU und FDP offenbar hinter Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen gestellt. SPD, Grüne und Linke sehen hingegen weiteren Informationsbedarf, wie Vertreter nach einer Sitzung des geheim tagenden Gremiums am Mittwoch in Berlin sagten.

CDU sieht Maaßens Motivation in Lageberuhigung

Der CDU-Innenpolitiker Armin Schuster sagte, aus seiner Sicht sei deutlich geworden, dass Maaßens Motivation gewesen sei, zu einer "Lageberuhigung" beizutragen. Die Forderungen nach Entlassung oder Rücktritt seien auch angesichts der guten Leistungen Maaßens in den vergangenen Jahren "nicht verhältnismäßig". Die CSU-Politikerin Andrea Lindholz, sagte, Maaßen genieße weiter ihr volles Vertrauen. Für die FDP sagte Stephan Thomae, man sei zwar bei der Bewertung der Vorfälle mit dem Verfassungsschützer nicht einer Meinung, fordere aber keine Konsequenzen für Maaßen als Person.

SPD, Grüne und Linke nicht überzeugt

SPD, Linke und Grüne sprachen dagegen von einem beschädigten Vertrauen, was auch mit Maaßens Ausführungen nicht wettgemacht worden sei. "Was wir bisher gehört haben, überzeugt uns nicht", sagte der SPD-Politiker Uli Grötsch. Der Linken-Politiker Andre Hahn merkte an, es bleibe der Eindruck, dass Maaßen die Chemnitzer Vorfälle bagatellisieren wollte, was nicht hinnehmbar sei. Maaßen könne mit seiner Erklärung noch nicht "aus dem Schneider sein". Auch der Grünen-Politiker Konstantin von Notz sagte, das öffentliche Ansehen sei massiv beschädigt.

Maaßen vor zwei Bundestagsausschüsse geladen

Maaßen war vor das Gremium zur Kontrolle der Geheimdienste geladen worden, um seine umstrittenen Äußerungen zu den Vorgängen in Chemnitz zu erklären. Zuvor hatte Maaßen bereits in einem Schreiben an Bundesinnenminister Horst Seehofer erklärt, er sei falsch verstanden worden. Der dpa zufolge schrieb Maaßen darin, er habe "zu keinem Zeitpunkt behauptet, dass das Video gefälscht, verfälscht oder manipuliert worden ist". In dem Video ist ein Übergriff auf Ausländer zu sehen.

Schwere Vorwürfe gegen Video-Verbreiter

Gleichzeitig erhob der oberste Verfassungsschützer schwere Vorwürfe gegen die Gruppe "Antifa Zeckenbiss", die das Video via Twitter verbreitet hatte. Es sei davon auszugehen, erklärte Maaßen demnach, dass der Nutzer das Video vorsätzlich mit der falschen Überschrift "Menschenjagd in Chemnitz" versehen habe, "um eine bestimmte Wirkung zu erzielen". Außerdem begründete Maaßen seinen Gang vor die Öffentlichkeit laut DPA mit der Absicht, Sachsens Ministerpräsident Kretschmer beizustehen, nachdem dieser für seine Aussage, es habe in Chemnitz keine Hetzjagd und keinen Mob gegeben, scharf kritisiert worden war.

Maaßen sprach von "gezielter Falschinformation"

Maaßen hatte in der "Bild"-Zeitung geschrieben, dass es aus Sicht des Verfassungsschutzes keine belastbaren Informationen darüber gebe, dass das Video echt ist. Er fügte hinzu, nach seiner "vorsichtigen Bewertung sprechen gute Gründe dafür, dass es sich um gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken".