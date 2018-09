Nahles und Kauder für Befragung von Maaßen

Auch SPD-Vizechef Ralf Stegner hält Maaßen nicht mehr für tragbar. Er argumentierte, es gebe Berichte von Medien und Augenzeugen über "Leute mit Hitlergruß, (...), Leute die gerufen haben 'wir töten Euch alle' und durch die Straßen marschiert sind". Wer das verharmlose und "auch noch freundschaftlich die AfD-Spitze berät", sei nicht mehr tragbar. SPD- und Fraktionschefin Andrea Nahles wollte nicht so weit gehen. Sie sprach sich für eine Vorladung Maaßens vor dem Parlamentarischen Kontrollgremium aus.

Selbst der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder, will Maaßen im Innenausschuss des Bundestages zu den Vorgängen in Chemnitz und seinen "Hetzjagd"-Aussagen befragen. Die Parlamentarier hätten noch keine Gelegenheit gehabt, mit Maaßen zu sprechen. Deswegen solle er in den Ausschuss kommen.

Seehofer steht zum obersten Verfassungsschützer

Widersprechen sich auch im Streit um die Maaßen-Aussagen: Bundesinnenminister Seehofer und Kanzlerin Merkel. Bildrechte: dpa Sowohl Kauder als auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt wiesen Rücktrittsforderungen an Maaßen zurück. "Diese ständigen Vorverurteilungen in alle Richtungen müssen aufhören", sagte Kauder. Dobrindt sagte, wenn ein Verfassungsschutzpräsident solche Aussagen öffentlich mache, sollte man die Einschätzungen ernst nehmen.



Bundesinnenminister Horst Seehofer stellte sich hinter Maaßen. "Mein Informationsstand ist identisch", sagte Seehofer am Freitag zu den von Maaßen geäußerten Zweifeln an der Echtheit des Videos - ohne das näher zu erläutern.

Ja. Bundesinnenminister Horst Seehofer auf die Frage eines Reporters, ob Maaßen noch sein volles Vertrauen genieße.

Seibert bleibt bei "Hetzjagd"

Im Gegensatz zur CSU blieb der Sprecher von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Steffen Seibert, bei seiner Darstellung und Wortwahl, es habe in Chemnitz "Zusammenrottungen" von Rechtsextremen und "Hetzjagden" auf Ausländer gegeben. Zu dem Thema sei von der Kanzlerin alles gesagt, erklärte Seibert am Freitag in Berlin.

AfD-Chef Alexander Gauland wertet die Aussagen von Maaßen als "Klarstellung", nach der es "anders als von der Bundesregierung behauptet keine Beweise für Hetzjagden auf Ausländer in Chemnitz" gegeben hat. Er forderte den Rücktritt von Regierungssprecher Seibert, der ebenso wie die Kanzlerin "regierungsamtliche Falschinformationen verbreitet" habe.

Verwirrung um Video