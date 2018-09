Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen hat offenbar Informationen aus einem noch unveröffentlichten Verfassungsschutzbericht an die AfD weitergegeben. Der AfD-Abgeordnete Stephan Brandner sagte dem ARD-Magazin "Kontraste", Maaßen habe ihm bei einem Treffen am 13. Juni "Zahlen aus dem Verfassungsschutzbericht" genannt. Brandner zufolge ging es in dem Gespräch unter anderem um islamistische Gefährder und den Haushalt des Verfassungsschutzes. Der Bericht wurde offiziell erst fünf Wochen später vorgestellt.