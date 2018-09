Chemnitz Maaßen äußert Zweifel an "Hetzjagd"

Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen hat Zweifel an den Berichten über "Hetzjagden" auf Ausländer am Rande von Demonstrationen in Chemnitz geäußert. Der "Bild"-Zeitung sagte er, "die Skepsis gegenüber Medienberichten zu rechtsextremistischen Hetzjagden in Chemnitz" teile er. Dem Verfassungsschutz lägen auch "keine belastbaren Informationen" darüber vor. Zu einem Video im Internet, das solche Szenen zeigen soll, sagte der Behördenleiter, es gebe "keine Belege dafür", dass es authentisch sei.

"Vorsichtige Bewertung"

Dr. Hans-Georg Maaßen, Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV) Bildrechte: IMAGO Vielmehr, sagte Maaßen weiter, es "sprechen nach meiner vorsichtigen Bewertung gute Gründe dafür, dass es sich um gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken".



Neben Berichten vieler Medien hatten vor mehr als einer Woche auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihr Regierungssprecher unter Berufung auf Videobilder von solchen Szenen gesprochen. In seiner Regierungserklärung im sächsischen Landtag hatte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) dann am Mittwoch der Darstellung widersprochen, dass es "Hetzjagden" und pogromartige Szenen in Chemnitz gegeben habe.

Neue Kundgebungen am Freitagabend