Ein solcher Austausch ist nicht unüblich, doch in der letzten Legislaturperiode gab es dem Bericht zufolge kein solches Treffen. Damals war die Grünen-Abgeordnete Renate Künast Ausschussvorsitzende. Sie erläuterte der "taz", dass die Zuständigkeit für das Bundesamt für Verfassungsschutz beim Innenministerium liegt - und somit in den Bereich des Innenausschusses des Bundestags fällt, nicht in die Verantwortung des Rechtsausschusses.