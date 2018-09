Gab es in Chemnitz Hetzjagden auf Ausländer oder nicht? Diese Frage stellt sich weiterhin.

Medienberichte Maaßen soll Aussagen zu Video relativiert haben

Verfassungsschutzchef Maaßen hatte Ende vergangener Woche in einem Interview erklärt, es gebe keine belastbaren Informationen für Hetzjagen auf Ausländer in Chemnitz. Ein entsprechendes Video sei nicht nachweisbar echt. Inzwischen relativiert Maaßen seine Aussagen offenbar. In seinem Bericht erklärt er, er sei nur falsch verstanden worden.