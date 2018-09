In der Diskussion um Verfassungsschutz-Präsident Maaßen stellen erste SPD-Politiker die Koalition in Frage. Juso-Chef Kevin Kühnert sagte dem "Spiegel", sollte der Verfassungsschutzpräsident im Amt bleiben, könne die SPD nicht einfach so in der Regierung weiterarbeiten. Kanzlerin Angela Merkel müsse einen Weg finden, Hans-Georg Maaßen zu entlassen. Andernfalls müsse die SPD die Konsequenzen ziehen.

"Schwerwiegender Tabubruch"

Das sei auch eine Frage der Selbstachtung, sagte Kühnert weiter. Die SPD sei an einem Punkt, an dem sie eine rote Linie ziehen solle. Wenn man es Maaßen und der CSU durchgehen lasse, Verschwörungstheorien zu verbreiten, würde man "die dramatische Diskursverschiebung nach rechts legitimieren". Kühnert weiter: "Wir erleben keinen läppischen Koalitionsbruch, sondern einen schwerwiegenden Tabubruch". Der bayerische SPD-Bundestagsabgeordnete Florian Post sagte, die SPD sei nun an einer Glaubwürdigkeitsfrage angelegt. Ein Rücktritt von Maaßen oder Innenminister Horst Seehofer sei unausweichlich. Das müsse die SPD einfordern.

Juso-Chef Kevin Kühnert hatte bereits vor den Koalitionsverhandlungen nach der letzten Bundestagwahl gegen die "GroKo" mobil gmeacht. Bildrechte: dpa SPD-Innenexpertin Högl schloss unterdessen aus, dass ihre Partei wegen des Festhaltens an Maaßen aus der Koalition aussteige. Maaßen habe es aus Sicht der SPD bei der Befragung im Innenausschuss des Bundestages am Mittwoch zwar nicht vermocht, das erschütterte Vertrauen in den Verfassungsschutz und seine Spitze wiederherzustellen, sagte Högl am Donnerstag im Deutschlandfunk. "Das heißt, die SPD ist sehr kritisch", sagte Högl. Die SPD verlasse aber nicht wegen Maaßen die Koalition.

Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil brachte eine Ablösung Maaßens nach der Bayern-Wahl ins Spiel. Der SPD-Politiker sagte dem NDR, das Verhalten von Maaßen sei ganz und gar unmöglich. Er sei der falsche Mann am falschen Platz. Auch SPD-Vize Ralf Stegner hält Maaßen für untragbar. Der Mann sei und bleibe ungeeignet für das Amt. "Weiter so" sei keine Option.

"Rechte Verschwörungstheorien"

Der Grünen-Politiker Konstantin von Notz wirft Maaßen vor, rechten Verschwörungstheorien Vorschub zu leisten. Von Notz sagte MDR AKTUELL, Maaßen habe im Innenausschuss eine rechte Verschwörungstheorie, dass die Vorfälle von Chemnitz gar nicht so schlimm seien, durch die nächste ersetzt. Jetzt habe Maaßen erklärt, dass die Medien schuld an der Spaltung des Landes seien. Sie würden unpräzise und unseriös arbeiten. Von Notz sprach von einem unfassbaren Vorgang.