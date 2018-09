Maaßen soll demnach in der gleichen Gehaltsstufe wie bisher bleiben. Damit scheint ein zentraler Streitpunkt zwischen CDU, CSU und SPD beigelegt. Bundesinnenminister Horst Seehofer sagte der dpa: "Ich denke, die Chancen auf Einigung stehen gut." Er kündigte für den Abend eine Erklärung an.

Am Dienstag hatten sich Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel, CSU-Chef Seehofer und SPD-Chefin Andrea Nahles noch darauf verständigt, dass Maaßen Innenstaatssekretär werden soll. Das wäre eine Beförderung mit steigenden Bezügen gewesen. Die SPD hatte die Ablösung von Maaßen als Geheimdienstchef nach dessen umstrittenen Äußerungen zu rechten Ausschreitungen in Chemnitz verlangt.

Die Beförderung hatte jedoch in der SPD eine Welle der Empörung ausgelöst, auch in der CDU und der CSU gab es Kritik. Nahles forderte daraufhin Nachverhandlungen, die SPD stellte Bedingungen. Bei einem weiteren Treffen zu Maaßen im Kanzleramt sollte am Sonntagabend die Entscheidung fallen.