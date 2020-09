Der Präsident des Militärischen Abschirmdienstes (MAD), Christof Gramm, muss seinen Posten räumen. Wie das Bundesverteidigungsministerium mitteilte, wird der 62-Jährige "mit seinem Einverständnis" im Oktober in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Weiter heißt es, der neue Abschnitt im Kampf gegen extremistische Tendenzen bei der Bundeswehr und bei der Modernisierung des MAD erfordere "zusätzliche Anstrengungen und Dynamik".

Berichten zufolge erfolgt die Ablösung als Reaktion auf Pannen bei der Verfolgung rechtsextremer Soldaten in den Reihen der Bundeswehr. Nach Informationen des "Spiegel" fuhr Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer am Donnerstag eigens nach Köln zum Sitz des MAD und führte ein langes Gespräch mit dem Geheimdienstchef. Über die Nachfolge soll in Kürze entschieden werden.