Der SPD-Politiker Manfred Stolpe ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Das teilte die Staatskanzlei Brandenburg in Potsdam am Montag im Namen der Familie mit. Der langjährige Ministerpräsident des Landes Brandenburg sei nach langer Krankheit "friedlich eingeschlafen".

Stolpe wurde am 16. Mai 1936 in Stettin geboren. Er wuchs auf als Sohn einer Postbeamtin. Sein Vater war Kaufmann, arbeitete später für die Kirche. Nachdem Stolpe 1955 in Greifswald sein Abitur abgeschlossen hatte, begann er ein Studium der Rechtswissenschaft in Jena. 1959 schloss er es mit dem Diplom ab. Es folgten zwei Jahre als Gaststudent an der Freien Universität Berlin. Dann begann sein eigener Werdegang in der Kirche – noch lange Zeit, bevor er nach der Wende an der Spitze der Regierung des neuen Landes Brandenburg stand.

Treibende Kraft der Kirche in der DDR

In der Zeit der DDR war an eine politische Karriere Manfred Stolpes aber zunächst noch nicht zu denken. Ab 1959 wurde er für die Evangelische Kirche tätig, leitete unter anderem das Sekretariat des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR und wurde deren stellvertretender Vorsitzender. Dabei galt Stolpe als planende und gestaltende Kraft der Evangelischen Kirche in der DDR – und er versuchte zugleich, den Kontakt zur Evangelischen Kirche in der Bundesrepublik nicht abreißen zu lassen. Auch ein offenes und gesprächsbereites Verhältnis zur DDR-Spitze gehörte zu den Zielen Stolpes. Es war eine Beziehung, die ihm nach der Wende und in seiner Zeit als Ministerpräsident einholte.

Ministerpräsident und Stasi-Vorwürfe

Denn nachdem Manfred Stolpe im Juni 1990 in die SPD eintrat und am 1. November desselben Jahres Ministerpräsident des neuen Bundeslandes Brandenburg wurde, geriet wieder und wieder auch sein Verhältnis zur Stasi in den Blick der Öffentlichkeit. Stolpe schrieb in seinem Buch "Schwieriger Aufbruch", regelmäßige Gespräche mit der Stasi geführt zu haben – jedoch nur im Sinne der Kirche und ihrer Mitglieder. Schnell zweifelten Kritiker daran, besonders weil die Stasi Stolpe in ihren Akten als IM "Sekretär" geführt hatte. In den Blick geriet nun auch die Frage, wer Stolpe 1978 die DDR-Verdienstmedaille verliehen hatte – er selbst stritt den Vorwurf ab, es sei ein Stasi-Führungsoffizier gewesen.

Die Fragen um die Vergangenheit Stolpes beschäftigten schließlich auch die Ampelkoalition in Brandenburg. Dennoch blieb Stolpe Ministerpräsident – insgesamt zwölf Jahre lang. 2005 dann entschied das Bundesverfassungsgericht, dass eine Bezeichnung Stolpes als ehemaliger Stasi-Mitarbeiter und als "Inoffizieller Mitarbeiter" nicht zulässig sei.

Zu diesem Zeitpunkt war seine Zeit als Ministerpräsident bereits vorbei. Im Jahr 2002 hatte er seinen Rücktritt erklärt – in einer Zeit, in der Stolpes Große Koalition in Brandenburg in die Krise geraten war. Im Bundesrat hatte Stolpe entgegen einer Koalitionsvereinbarung für ein neues Zuwanderungsgesetz gestimmt. Sein Stellvertreter und CDU-Politiker Jörg Schönbohm dagegen stimmte mit Nein – mehr als eine Belastungsprobe für die Koalition. Es folgte der Rücktritt, nach eigenen Angaben, um einen Generationswechsel möglich zu machen. Stolpes Nachfolger als Ministerpräsident wird Matthias Platzeck.

Der Wechsel in das Bundeskabinett

Die politische Karriere war für Manfred Stolpe an diesem Punkt aber alles andere als beendet. Nach der Bundestagswahl 2002 wurde er für drei Jahre Verkehrsminister in der Bundesregierung Gerhard Schröders. In dieser Zeit musste er sich vor allem mit den Plänen seines Vorgängers für eine Lkw-Maut befassen. Bald war klar: Die Einführung scheitert. Stolpes Handschrift dagegen trug der Verkehrswegeplan für die Jahre 2001 bis 2015: Als überzeugter Befürworter der EU-Ost-Integration rückte Stolpe die Verkehrslinien in die osteuropäischen Staaten in den Mittelpunkt der Planungen.

Auch nachdem seine Zeit als Minister nach der Bundestagswahl 2005 geendet hatte, engagierte sich Stolpe weiter in der Politik. Dass er damals bereits einige Monate an Darmkrebs litt, wusste die Öffentlichkeit zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Der Kampf gegen den Krebs

Bereits 2004 hatte Stolpe die Diagnose erhalten. Dass er an Darmkrebs erkrankt war, macht Stolpe aber erst später zum Thema. 2009 erfuhr die Öffentlichkeit von seiner Erkrankung. Auch seine Frau Ingrid litt zu diesem Zeitpunkt bereits ein Jahr lang an Krebs. Gemeinsam schrieb das Ehepaar ein Buch über den Kampf gegen die Krankheit und warb öffentlich für Vorsorgeuntersuchungen.

Nachdem bei ihm neue Metastasen in der Lunge entdeckt wurden, ging er Anfang 2017 wieder mit dem Thema an die Öffentlichkeit. In einem Interview mit der "Bild"-Zeitung sprach er von weiteren Plänen – von der Politik und seinem eigenen Engagement, hatte Stolpe zu diesem Zeitpunkt noch lange nicht genug.