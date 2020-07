Ähnlich reagierte der Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes. Vorsitzende Ute Teichert sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, ein einmaliger Pflichttest könnte zu falscher Sorglosigkeit führen. Eine Ansteckung "zum Beispiel bei der Abschiedsparty am Strand" könne so nicht nachgewiesen werden.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte am Montag angekündigt, dass sich alle Rückkehrer aus Risikoländern auf Corona testen lassen müssen. Die Tests sollen kostenlos sein. Weltweit sind etwa 140 Staaten Risikogebiete. In Europa sind es:

Bayern hatte in der Frage Pflichttests für Risikourlauber Druck gemacht. Die Landesregierung will zudem Kontrollstellen an Autobahn-Grenzübergängen von Österreich sowie an den Hauptbahnhöfen in München und Nürnberg einrichten.