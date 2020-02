Marco Wanderwitz wurde 1975 in Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) geboren und wuchs in Hohenstein-Ernstthal auf.



Schon während seiner Schulzeit, im Einheitsjahr 1990, trat er der Jungen Union bei, 1998 dann der CDU. Nach dem Abitur und dem Grundwehrdienst studierte er in Dresden und Potsdam Jura und schloss mit dem 2. Staatsexamen ab. Ab 2003 arbeitete er als Rechtsanwalt in Leipzig.