MDR AKTUELL exklusiv Sachsens SPD-Chef Dulig soll Koalitionsvertrag mitverhandeln

Hauptinhalt

An diesem Donnerstag kommt die SPD-Spitze in Berlin zusammen. Sie will darüber beraten, wer an den Koalitionsverhandlungen mit der Union teilnehmen soll. Sachsens SPD-Chef und Wirtschaftsminister Martin Dulig wird wohl dabei sein, auch wenn er das vor der Sitzung gegenüber MDR AKTUELL weder bestätigt noch dementiert hat. Was will er bei den Verhandlungen für den Osten rausholen?

von Ine Dippmann, MDR-AKTUELL-Landeskorrespondentin für Sachsen