Was sind die Masern? Masern sind eine hoch ansteckende Viruserkrankung, die von Mensch zu Mensch übertragen wird und weltweit vorkommt. Eine Masern-Infektion ist keine harmlose Kinderkrankheit. Auch Jugendliche und Erwachsene können Masern bekommen. Etwa bei jedem zehnten Betroffenen treten Komplikationen auf.



Eine Masern-Erkrankung zeigt sich zu Beginn mit hohem Fieber, Husten und Schnupfen sowie Entzündungen im Nasen-Rachen-Raum und der Augen-Bindehaut. In der Regel befällt der für die Masern typische Hautausschlag dann die Gesichtshaut und breitet sich über den ganzen Körper aus.



Masern schwächen das Immunsystem, so dass andere Erreger schlechter abgewehrt werden können. So können Komplikationen entstehen, die häufig durch zusätzliche Erreger verursacht werden, beispielsweise Mittelohr- oder Lungenentzündungen.



Eine besonders gefürchtete Komplikation der Masern-Erkrankung ist die Gehirnentzündung. Sie tritt bei etwa einem von 1.000 Masernfällen auf. 10 bis 20 Prozent der Betroffenen sterben daran. Bei 20 bis 30 Prozent bleiben schwere Folgeschäden wie geistige Behinderungen oder Lähmungen zurück.



Sehr selten tritt mehrere Jahre nach einer durchgemachten Masern-Infektion eine so genannte SSPE auf (subakute sklerosierende Panenzephalitis). Die SSPE ist eine fortschreitende Entzündung des Gehirns und des Nervensystems und verläuft immer tödlich. Besonders betroffen sind Kinder, die im ersten Lebensjahr an Masern erkrankt sind.



Quelle: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung