Insgesamt soll es sich um vier Familien aus Sachsen, Hessen und Schleswig-Holstein handeln. Sie sehen durch das von Sonntag an in Kraft getretene Gesetz zur Masern-Impfpflicht unter anderem das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit der Kinder verletzt, ebenso ihr Erziehungsrecht. Die vier Familien könnten nicht die einzigen bleiben, die klagen.

Eltern müssen, wenn ihre Schützlinge in die Kita oder in die Schule kommen, nachweisen, dass sie gegen Masern geimpft sind. Für Kinder, die bereits eine Einrichtung besuchen, muss der Nachweis bis zum 31. Juli 2021 erfolgen. Bei Verstößen droht den Eltern ein Bußgeld bis zu 2.500 Euro.



Mit der Impfpflicht soll die Zahl der Masernfälle in Deutschland wieder sinken. Im vergangenen Jahr waren mehr als 500 Maserninfektionen bundesweit registriert worden.