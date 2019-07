Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Bildrechte: dpa

Mit dem Gesetz will Gesundheitsminister Spahn darüber hinaus dafür sorgen, dass wieder mehr freiwillige Reihenimpfungen in Schulen angeboten werden. Die Krankenkassen sollen demnach verpflichtet werden, mit dem dafür zuständigen Öffentlichen Gesundheitsdienst Vereinbarungen über die Kostenerstattung zu treffen. "So wollen wir auch weitere Infektionskrankheiten bekämpfen – wie Tetanus, Diphtherie und Keuchhusten", sagte Spahn.