Ein Mund-Nasen-Schutz muss in Gängen getragen werden. In der Mensa können Schüler die Masken am Essensplatz ablegen.

Ob eine Maskenpflicht nach den Sommerferien an Schulen in Sachsen-Anhalt gelten wird, ist noch offen. Das hat das Bildungsministerium in Magdeburg MDR SACHSEN-ANHALT mitgeteilt. Zunächst sollen Erfahrungen in den Bundesländern beobachtet werden, in denen der Schulbetrieb wieder aufgenommen wurde.